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Израиль накрыло волной жары | Фото: Thinkstock05.04 07:25   MIGnews.com

Израиль накрыло волной жары

5 апреля на всей территории Израиля установится необычайно жаркая для этого времени года погода. Жара будет сопровождаться сильными ветрами, и, возможно, песчаными бурями.

К вечеру будет ощущаться некоторое похолодание - в особенности, в прибрежной полосе.

В Нагарии сегодня ожидается 32 градуса, в Тверии 34, в Хайфе 31, в Тель-Авиве - 33, в Иерусалиме - 28, в Беэр-Шеве 35, в Реховоте - 34, в Араде 29, в Эйлате - 33.

6 апреля температуры несколько понизятся, и в пятницу температура снизится еще больше.
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