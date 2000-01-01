05.04 07:25 MIGnews.com

Израиль накрыло волной жары

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5 апреля на всей территории Израиля установится необычайно жаркая для этого времени года погода. Жара будет сопровождаться сильными ветрами, и, возможно, песчаными бурями.К вечеру будет ощущаться некоторое похолодание - в особенности, в прибрежной полосе.В Нагарии сегодня ожидается 32 градуса, в Тверии 34, в Хайфе 31, в Тель-Авиве - 33, в Иерусалиме - 28, в Беэр-Шеве 35, в Реховоте - 34, в Араде 29, в Эйлате - 33.6 апреля температуры несколько понизятся, и в пятницу температура снизится еще больше.