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В Петербурге задержан седьмой вербовщик в террористы 06.04 05:37   MIGnews.com

В Петербурге задержан седьмой вербовщик в террористы

В Санкт-Петербурге задержан седьмой подозреваемый в вербовке в террористические организации "Исламское государство", также известна как ISIS, и "Джебхат ан-Нусра".

3 апреля в метро Петербурга произошел теракт: 14 человек погибли, более 50 пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ, в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии задержаны семь граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать.

Ранее в СКР информировали о задержании шестерых мигрантов из Средней Азии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). По данным следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время на территории Петербурга "осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций — "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".

По местам проживания подозреваемых проводятся обыски, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
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