06.04 07:14 MIGnews.com

Теракт в метро: некоторые жертвы погибли под колесами поезда

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Несколько жертв взрыва в петербургском метро 3 апреля могли погибнуть под колесами поезда, а не в вагоне. Взрывной волной людей выкинуло в тоннель и смерть могла наступить уже на путях.Криминалисты, осматривавшие тела погибших, заметили, что у нескольких жертв имеются характерные травмы, присущие железнодорожным авариям, когда люди попадают под поезд.При этом известно, что волной от взрыва троих пассажиров выкинуло из вагона в тоннель метро, передает ФАН.3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.