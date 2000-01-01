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В Кфар-Саба упавшее дерево убило женщину | Фото: Thinkstock05.04 20:17   MIGnews.com

В Кфар-Саба упавшее дерево убило женщину

67-летняя жительница Кфар-Саба погибла в среду, 5 апреля, когда большое дерево упало на нее. Полиция получила сообщения об инциденте на улице Ротшильд в Кфар-Сабе примерно в 10 часов утра.

Скорая медицинская помощь эвакуировала женщину в критическом состоянии. По приезду в больницу медики были вынуждены констатировать факт смерти пострадавшей женщины.

Причина падения дерева на пешехода неясна, полиция открыла расследование обстоятельств произошедшего.

Детали уточняются.
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