05.04 20:17 MIGnews.com

В Кфар-Саба упавшее дерево убило женщину

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67-летняя жительница Кфар-Саба погибла в среду, 5 апреля, когда большое дерево упало на нее. Полиция получила сообщения об инциденте на улице Ротшильд в Кфар-Сабе примерно в 10 часов утра.Скорая медицинская помощь эвакуировала женщину в критическом состоянии. По приезду в больницу медики были вынуждены констатировать факт смерти пострадавшей женщины.Причина падения дерева на пешехода неясна, полиция открыла расследование обстоятельств произошедшего.Детали уточняются.