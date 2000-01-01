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flickr 05.04 19:21   MIGnews.com

Опознаны все погибшие при теракте в метро Петербурга

Следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга идентифицировало личности всех 13 погибших. Также экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она отметила, что личность Джалилова, который, по данным следствия, привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда, подтверждена итогами экспертизы ДНК.

"В ближайшее время с участием родителей, которые уже допрошены, будет проведена процедура его опознания. Следствие тщательно изучает его связи и круг общения", – приводит слова Петренко Интерфакс.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
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