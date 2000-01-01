05.04 18:54 MIGnews.com

Израиль подозревает режим Асада в производстве зарина

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После смертоносного химического нападения во вторник, 4 апреля, на сирийскую провинцию Идлиб израильские чиновники твердо верят, что сирийский режим начал восстанавливать заводы по производству зарина.Подозревается, что химическая атака в сирийской провинции Идлиб является самой смертоносной химической атакой в Сирии за последние годы. Израильские официальные лица считают, что нападение, в результате которого погибли более 100 мирных жителей и были ранены сотни человек в городе Хан-Шейхоне, говорит о возобновлении использования зарина режимом президента Башара Асада.Генерал-майор Амос Ядлин, руководитель исследовательского Института исследований национальной безопасности и бывший глава военной разведки, выступая перед армейским радио, настоятельно призвал Израиль к прямым военным действиям с целью удержания режима Асада от дальнейшего применения химического оружия, называя атаки в Идлибе "преступлением против человечества".Службы безопасности Израиля подготовили "ситуационную оценку" нападения, чтобы увидеть, с какими потенциальными рисками может столкнуться Израиль, но маловероятно, что израильские граждане будут выстраиваться в очередь, чтобы получить противогазы в ближайшем будущем.Сирийские военные отрицают ответственность, обвиняя мятежников и заявляя, что они никогда не будут использовать химическое оружие. Однако израильские сотрудники службы безопасности считают, что нападение, скорее всего, было одобрено высокопоставленными должностными лицами режима Асада, если не самим Асадом.Режим Асада согласился демонтировать запасы химического оружия в стране в сделке 2013 года, организованной Соединенными Штатами и Россией после смертоносного нападения режима вблизи Дамаска, где были убиты более 1400 человек, в том числе 426 детей.Израильские должностные лица по вопросам безопасности также считают, что режим Асада восстанавливает заводы по производству зарина, хотя и в меньшем количестве, чем они производили его до 2013 года.