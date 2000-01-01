05.04 18:20 MIGnews.com

Иран осудил химическую атаку в Сирии

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Иран осудил химическое нападение, в результате которого в Сирии погибли десятки людей, предложив помощь жертвам инцидента в среду, 5 апреля."Иран осуждает любое применение химического оружия, независимо от того, кто его использовал и кто является жертвами", - цитирует агентство "Тасним" официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми."Мы готовы привезти жертв в Иран и помочь им", - отмечается в заявлении МИД Ирана.Напомним, что Германия обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемое нападение с применением химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, в результате которого погибли более 150 человек, включая 20 детей.