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flickr 05.04 18:20   MIGnews.com

Иран осудил химическую атаку в Сирии

Иран осудил химическое нападение, в результате которого в Сирии погибли десятки людей, предложив помощь жертвам инцидента в среду, 5 апреля.

"Иран осуждает любое применение химического оружия, независимо от того, кто его использовал и кто является жертвами", - цитирует агентство "Тасним" официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми.

"Мы готовы привезти жертв в Иран и помочь им", - отмечается в заявлении МИД Ирана.

Напомним, что Германия обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемое нападение с применением химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, в результате которого погибли более 150 человек, включая 20 детей.
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