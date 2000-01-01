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flickr 05.04 17:51   MIGnews.com

Метро в России будут защищать группы быстрого реагирования

Дмитрий Медведев одобрил постановление с перечнем новых требований к обеспечению безопасности в метрополитене. Документ размещен на официальном портале правительства страны.

Одно из главных нововведений – в метро организуют специальные группы быстрого реагирования. Сотрудники подразделения должны будут работать круглые сутки и оперативно реагировать на "подготовку совершения или совершение актов незаконного вмешательства" в туннелях и на платформах метро. Сроки, в которые планируется сформировать группы, не называют.

Помимо этого, Медведев потребовал оценить существующую систему безопасности подземки и найти в ней уязвимые места. Результаты проверки политик попросил предоставить через три месяца.

Меры безопасности на транспорте решили усилить после теракта в подземке Петербурга 3 апреля. В вагоне метро взорвалась бомба, скончались 14 пассажиров, еще порядка 50 человек получили ранения.

Правоохранители подозревают, что бомбу активировал молодой мужчина из Средней Азии.
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