Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












05.04 17:22   MIGnews.com

Германия обвинила Иран и РФ в химатаке в Идлибе

Германия в среду, 5 апреля, обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемое нападение с применением химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, в результате которого погибли более 150 человек, включая 20 детей.

"Федеральное правительство считает, что ответственность лежит на России и Иране как на союзниках режима Асада", - заявила пресс-секретарь немецкого правительства на очередной пресс-конференции в Берлине.

"Мы убеждены, что без их массированной военной поддержки режиму давно пришлось бы согласиться на серьезные переговоры о политическом решении", - говорится в заявлении немецкого правительства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:20
Иран осудил химическую атаку в Сирии
17:51
Метро в России будут защищать группы быстрого реагирования
16:23
Израиль впервые назначил дипломатом женщину-мусульманку
15:50
Положение радио РЭКА в новой структуре – дискриминация
15:20
Европарламент разрешил Британии выйти из ЕС
15:05
Впервые: компенсация за потерю девственности у гинеколога
14:13
При виде детей Сирии сердце болит как при виде детей Газы  
13:52
Авив Гефен: у меня есть огромный предвыборный потенциал
13:35
Два американца умерли от обжорства
13:28
Мужчина сжегший медсестру в Холоне: она разрушила мою жизнь
12:16
Бритни Спирс нанесла удар израильским левым
12:00
Париж: Араб сбросил с третьего этажа еврейскую женщину
11:40
Солдаты ЦАХАЛ подстрелили араба в Бейт-Лехеме
11:27
В Кфар-Сабе под рухнувшим деревом погибла женщина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus