05.04 17:22 MIGnews.com

Германия обвинила Иран и РФ в химатаке в Идлибе

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Германия в среду, 5 апреля, обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемое нападение с применением химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, в результате которого погибли более 150 человек, включая 20 детей."Федеральное правительство считает, что ответственность лежит на России и Иране как на союзниках режима Асада", - заявила пресс-секретарь немецкого правительства на очередной пресс-конференции в Берлине."Мы убеждены, что без их массированной военной поддержки режиму давно пришлось бы согласиться на серьезные переговоры о политическом решении", - говорится в заявлении немецкого правительства.