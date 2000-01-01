ВОЗ: У жертв химатаки в Сирии проявились новые симптомы
У некоторых жертв предполагаемого химического нападения в Сирии проявились симптомы, связанные с воздействием категории химических веществ, которые включают нервные возбудители, как заявила в среду, 5 апреля, Всемирная организация здравоохранения.
По данным агентства здравоохранения ООН, во вторник, 4 апреля, в провинции Идлиб смертельное нападение, по-видимому, было связано с применением химического оружия. На это указывает "очевидное отсутствие внешних травм, быстрое проявление симптомов, указывающих на острое респираторное расстройство как основную причину смерти".
"В некоторых случаях, как представляется, имеются дополнительные признаки, согласующиеся с воздействием фосфорорганических химических веществ - категории химических веществ, которая включает нервные возбудители", - говорится в заявлении ВОЗ.
По меньшей мере 150 мирных жителей, в том числе 20 детей, были убиты во вторник во время нападения в Сирии, еще десятки людей остались задыхаться, мучаться в конвульсиях и с пеной изо рта, говорят врачи.
Вашингтон и Лондон указали на правительство президента Башара Асада как на ответственного за нападение, хотя режим опровергает обвинения в применении химического оружия.
ВОЗ заявила, что есть веские основания подозревать химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдают от удушения и проблем с дыханием".
"Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.
"Эти виды оружия запрещены международным правом, потому что они представляют собой невыносимое варварство", - добавил он.
ВОЗ предупредила, что возможности больниц в окрестностях ограничены и что многие объекты были повреждены в ходе боевых действий.
Агентство ООН отметило, что больница Маара не работала с воскресенья из-за повреждения инфраструктуры и что больница Аль Рахма была поражена вскоре после того, как она начала принимать пациентов после подозреваемого химического нападения и была вынуждена временно закрыть свои двери. Многие пациенты отправлены в южную часть Турции.
Как только появилось сообщение о предполагаемой химической атаке, ВОЗ сообщила, что она начала отправлять лекарства со склада в Идлибе, включая атрофин, противоядия и стероиды для симптоматического лечения.
"ВОЗ отгружает дополнительные лекарства из Турции, и готова предоставить по мере необходимости дополнительные расходные материалы", - сказал он, добавив, что эксперты оказывают круглосуточное руководство по диагностике и лечению.