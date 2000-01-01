05.04 16:50 MIGnews.com

ВОЗ: У жертв химатаки в Сирии проявились новые симптомы

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У некоторых жертв предполагаемого химического нападения в Сирии проявились симптомы, связанные с воздействием категории химических веществ, которые включают нервные возбудители, как заявила в среду, 5 апреля, Всемирная организация здравоохранения.По данным агентства здравоохранения ООН, во вторник, 4 апреля, в провинции Идлиб смертельное нападение, по-видимому, было связано с применением химического оружия. На это указывает "очевидное отсутствие внешних травм, быстрое проявление симптомов, указывающих на острое респираторное расстройство как основную причину смерти"."В некоторых случаях, как представляется, имеются дополнительные признаки, согласующиеся с воздействием фосфорорганических химических веществ - категории химических веществ, которая включает нервные возбудители", - говорится в заявлении ВОЗ.По меньшей мере 150 мирных жителей, в том числе 20 детей, были убиты во вторник во время нападения в Сирии, еще десятки людей остались задыхаться, мучаться в конвульсиях и с пеной изо рта, говорят врачи.Вашингтон и Лондон указали на правительство президента Башара Асада как на ответственного за нападение, хотя режим опровергает обвинения в применении химического оружия.ВОЗ заявила, что есть веские основания подозревать химическую атаку, отметив, что десятки госпитализированных "страдают от удушения и проблем с дыханием"."Фотографии и отчеты, поступающие из Идлиба сегодня, приводят меня в шок и возмущают", - сказал Питер Салама, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения."Эти виды оружия запрещены международным правом, потому что они представляют собой невыносимое варварство", - добавил он.ВОЗ предупредила, что возможности больниц в окрестностях ограничены и что многие объекты были повреждены в ходе боевых действий.Агентство ООН отметило, что больница Маара не работала с воскресенья из-за повреждения инфраструктуры и что больница Аль Рахма была поражена вскоре после того, как она начала принимать пациентов после подозреваемого химического нападения и была вынуждена временно закрыть свои двери. Многие пациенты отправлены в южную часть Турции.Как только появилось сообщение о предполагаемой химической атаке, ВОЗ сообщила, что она начала отправлять лекарства со склада в Идлибе, включая атрофин, противоядия и стероиды для симптоматического лечения."ВОЗ отгружает дополнительные лекарства из Турции, и готова предоставить по мере необходимости дополнительные расходные материалы", - сказал он, добавив, что эксперты оказывают круглосуточное руководство по диагностике и лечению.