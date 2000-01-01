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Впервые: компенсация за потерю девственности у гинеколога | Фото: Thinkstock05.04 15:05   MIGnews.com

Впервые: компенсация за потерю девственности у гинеколога

В Новосибирске 29-летняя женщина отсудила у больницы 45 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Около года назад гинеколог из-за своей некомпетентности повредил девственную плеву пациентки. 29-летняя жительница Новосибирска, потерявшая девственность во время осмотра у гинеколога, отсудила денежную компенсацию в размере 45 тысяч рублей. О результатах судебного разбирательства сообщила адвокат потерпевшей, сообщает издание "Новая Версия".

Инцидент произошел около года назад: потерпевшая пришла на плановый осмотр в женскую консультацию при роддоме. Прием проводил молодой врач, которого женщина заранее предупредила о том, что является девственницей. Несмотря на это, специалист обследовал потерпевшую как женщину, ведущую половую жизнь. По некоторым данным, осмотром занималась врач-женщина. 31 марта после изучения комплекса представленных доказательств, в число которых входили результаты судебно-медицинской экспертизы, суд пришел к заключению, что медик виновен в случившемся.

Адвокат отметила, что компенсация размером 45 тысяч рублей по российским меркам является довольно большой, особенно, если учитывать, что пациент не получил серьезных увечий. По словам юриста, взыскание компенсации было принципиальным желанием пострадавшей, она хотела добиться от врачей должного отношения к своим обязанностям. Изначально потерпевшая намеревалась получить 2 миллиона рублей. По словам адвоката, эта сумма сформировалась исходя из пожеланий самой пациентки и зарубежной практики рассмотрения схожих дел. Защитница потерпевшей отметила, что, по сути, врач не причинил никакого вреда здоровью ее клиентки, поэтому данный случай можно считать прецедентом в России. Суд оценивал моральный и нравственный вред, причиненный истице в результате некомпетентности гинеколога.

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