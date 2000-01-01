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Мужчина сжегший медсестру в Холоне: она разрушила мою жизнь | Фото: Thinkstock05.04 13:28   MIGnews.com

Мужчина сжегший медсестру в Холоне: она разрушила мою жизнь

Обитателю Холона Ашеру Фараджу предъявлено обвинение в убийстве медсестры больничной кассы Клалит Товы Карреро.

В прошлом месяце Фарадж явился в поликлинику Клалит, облил Кареро горючей жидкостью и поджег.

На слушании дела в тель-авивском окружном суде Фарадж сообщил: “Она разрушила мою жизнь. Два месяца назад она сделала мени прививку , которая меня убила. Я ее поджог, потому что она меня убила”.

Ранее врачи-психиатры определили, что Фарадж не страдает от душевных болезней и может отвечать за свои поступки.
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