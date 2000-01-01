05.04 10:11 MIGnews.com

Галант: русские не знали о химической атаке Асада

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Министр строительства Израиля и бывший командующий Южным Округом ЦАХАЛ Йоав Галант прокомментировал химические атаки в Идлибе.Галант, в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Я не верю в то, что русские могли авторизовать такую операцию. Это совершенно не имеет смысла, с моей точки зрения”.Галант заявил: “Есть вещи, которые делаются с ведома русских, и есть вещи, которые делаются без их ведома”.