05.03 15:52 MIGnews.com

В РФ найдены бесхозные скотомогильники с сибирской язвой

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В России 3193 бесхозных скотомогильника, многие из них с сибирской язвой, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов, пишет пресс-служба.В Россельхознадзоре же считают, что число бесхозных скотомогильников составляет 1499.Иванов уверяет, что сейчас остро встает вопрос о биологической безопасности государства. "Неоднократно поднимал проблему по бесхозяйным скотомогильникам, в том числе сибиреязвенным", - рассказал депутат. Он добавил, что никакой мониторинг не ведется.Всего в России 17302 скотомогильника. Больше всего в Приволжье - 7440. Бесхозных - 3193. По регионам тут опять лидирует Поволжье - 1739. Меньше всего на Урале - 122.Иванов уверяет, что в российском законодательстве есть пробел - не разделены и четко не обозначены полномочия по содержанию скотомогильников, а по результатам проверок невозможно принять меры административного воздействия.