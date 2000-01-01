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В РФ найдены бесхозные скотомогильники с сибирской язвой 05.03 15:52   MIGnews.com

В РФ найдены бесхозные скотомогильники с сибирской язвой

В России 3193 бесхозных скотомогильника, многие из них с сибирской язвой, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Максим Иванов, пишет пресс-служба.

В Россельхознадзоре же считают, что число бесхозных скотомогильников составляет 1499.

Иванов уверяет, что сейчас остро встает вопрос о биологической безопасности государства. "Неоднократно поднимал проблему по бесхозяйным скотомогильникам, в том числе сибиреязвенным", - рассказал депутат. Он добавил, что никакой мониторинг не ведется.

Всего в России 17302 скотомогильника. Больше всего в Приволжье - 7440. Бесхозных - 3193. По регионам тут опять лидирует Поволжье - 1739. Меньше всего на Урале - 122.

Иванов уверяет, что в российском законодательстве есть пробел - не разделены и четко не обозначены полномочия по содержанию скотомогильников, а по результатам проверок невозможно принять меры административного воздействия.


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