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Калифорния подтвердила первую смерть от COVID-19 05.03 13:25   MIGnews.com

Калифорния подтвердила первую смерть от COVID-19

В штате Калифорния в США зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса, свидетельствуют данные местного Минздрава.

В то же время в штате Вашингтон скончался еще один пациент и число умерших достигло десяти человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в США выросло до 11 человек, пишет CNBC.

Всего в США, по информации центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. 24 из них связаны с путешествиями, 16 диагностированы у тех, кто контактировал с заболевшими, причины еще 40 случаев пока не установлены.


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