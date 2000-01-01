05.03 07:52 MIGnews.com

Учения ЦАХАЛ и армии США отменены из-за коронавируса

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Военные учения Juniper Cobra между ЦАХАЛ и Европейским командованием Соединенных Штатов (EUCOM) были приостановлены из-за опасений распространения коронавируса.Об этом вечером, 4 марта, сообщила пресс-служба Армии Обороны Израиля.600 американских военнослужащих, которые дислоцируются в Германии, высадились в Израиле в начале этой недели, чтобы принять участие в крупномасштабных учениях. Мероприятие должно было состояться с 3 по 13 марта с участием более 2500 военных США."В свете новых указаний Министерства здравоохранения и оценки распространения коронавируса, после совместной беседы с начальником штаба и командиром EUCOM решено приостановить учения. Армия Обороны Израиля ценит тесное сотрудничество с военными США и с нетерпением ожидает будущих совместных тренировок", – сказано в сообщении.На Juniper Cobra бойцы ЦАХАЛ из подразделений ПВО, логистики и снабжения, медицинской службы должны были отработать доставку и развертывание американских сил для оказания ЦАХАЛу помощи при ракетных обстрелах в разных секторах.