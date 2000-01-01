05.03 06:31 MIGnews.com

ВВС Израиля нанесли удары в центральной и южной Сирии

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Сирийские государственные СМИ сообщили о воздушных атаках Израиля в центральной и южной частях страны.Агентство SANA передает: “Наша система ПВО противостоит израильскому ракетному удару в юго-западной части провинции Кунейтра, а также в центре страны”.SANA сообщает: “В 12:30 наши ПВО засекли движение израильских военных самолетов… несколько ракет было выпущено в направлении центрального региона. С вражескими ракетами разобрались немедленно, ни одна из них не достигла цели”.После полуночи появилось сообщение о том, что ракеты были выпущены из ливанского воздушного пространства и с Голанских высот. Целью атак были военные базы в районе Хомса.Израиль десятки раз атаковал главную базу сирийских ВВС, Т4, близ Хомса.На настоящий момент ничего не сообщается о потерях.По данным других сирийских источников, атакованы базы Хизбаллы и военный аэропорт в районе Хомса.2 марта Израиль атаковал военную колонну в районе аль-Кахатния, Кунейтра. В результате атаки были убиты и ранены 7 человек.27 февраля в результате атаки в районе Кунейтры был убит Имад ат-Тавиль, региональный командир Хизбаллы в этом районе.