05.03 20:37 MIGnews.com

Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 17

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Вечером, 5 марта, стало известно о 17-ом случае заражения коронавирусом в Израиле.Соответствующую информацию подтвердило Министерство здравоохранения страны.Зараженным оказался израильтянин, недавно вернувшийся из Италии. Он прибыл из Венеции 29 февраля рейсом EasyJet EJ3342.По данным Минздрава, все пассажиры, которые прибыли на борту этого самолета, должны пройти домашний карантин в течение 14 дней.