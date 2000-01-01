Турция разместит спецназ у сухопутной границы с Грецией
Турция заявила, что разместит спецназ вдоль своей сухопутной границы с Грецией для того, чтобы не дать греческим властям оттеснить мигрантов, пытающихся проникнуть в Европу.
После открытия Турцией прохода для беженцев, тысячи мигрантов пытались пересечь турецко-греческую границу, что привело к многочисленным столкновениям с греческой полицией, которая применяла слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Об этом сообщает LBC News.
Греческие власти заявляют, что турецкая полиция также применила слезоточивый газ против пограничников.
Турция заявляет, что греческие силовики стреляли по мигрантам боевыми патронами. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Турция инициирует рассмотрение в Европейском суде по правам человека дела по факту убийства греческими пограничниками мигранта, пытавшегося пересечь границу.
Турция намерена развернуть 1 тыс. военнослужащих сил специального назначения вдоль своей сухопутной границы, чтобы не дать греческим властям оттеснить беженцев, пытающихся пересечь границу.