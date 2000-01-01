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Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 16 | Фото:05.03 19:08   MIGnews.com

Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 16

В четверг, 5 марта, Министерство здравоохранения Израиля сообщило о 16-ом подтвержденном случае заражения коронавирусом.

Новым носителем смертоносного заболевания находится на карантине в больнице "Пория" в Тверии.

По предварительным данным, зараженным оказался житель Восточного Иерусалима, который работает водителем автобуса.

Он перевозил туристов из Испании, Греции и Германии. На данный момент нет информации, выезжал ли зараженный недавно за границу.


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