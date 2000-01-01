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Lufthansa решила не летать в Израиль из-за коронавируса | Фото:05.03 17:16   MIGnews.com

Lufthansa решила не летать в Израиль из-за коронавируса

Одна из крупнейших в мире немецкая авиакомпания Lufthansa заявила приняла решение до 28 марта отменить все регулярные и нерегулярные рейсы в сторону Израиля.

Причиной соответствующего решения, принятого в четверг, 5 марта, стал запрет правительства Израиля на въезд нерезидентов страны, пребывающих из пяти стран Европы, среди которых и Германия.

Помимо Lufthansa рейсы в Тель-Авив и Эйлат также отменили ее дочерние компании Swiss и Austrian Airlines. Ограничения вступают в силу с воскресения, 8 марта, и также будут действовать до 28 марта.

Кроме того, в авиакомпании порекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять официальный сайт компании, поскольку помимо прочих компания вынуждена была отменить также полеты в страны Скандинавии и Балтии, а также Великобританию, Польшу, РФ, Францию, Испанию, Португалию и другие государства.


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