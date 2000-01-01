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В Иране объявили коронавирус биологическим оружием | Фото:05.03 21:07   MIGnews.com

В Иране объявили коронавирус биологическим оружием

Вспышка нового смертоносного корноравируса, которая больше всего ударила по населению Китая и Ирана подтверждает факт биологической атаки на эти страны.

Об этом заявил начальник Службы гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голам Реза Джалали, передает интернет-издание The Times of Israel.

"Количество жертв вируса, масштабы эпидемии и пропагандистская кампания в СМИ с целью посеять панику среди населения, укрепляет подозрения в целенаправленной атаке биологическим оружием для подрыва экономики наших государств", - заявил Джалали.

По его словам, на основании некоего анализа и неназванных "сообщений в новостях" Тегеран сделал вывод, что источником коронавируса – "враждебное государство", однако, чтобы подтвердить свое предположение иранцам нужно сравнить новый штамм с изначальной инфекцией в лабораторных условиях.

Отметим, в результате вспышки смертоносного заболевания в Иране уже погибли около ста человек, среди которых высокопоставленные чиновники. Счет же подтвержденных случаев заражения и вовсе идет уже на тысячи человек.


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