05.03 19:01 MIGnews.com

ЦАХАЛ запретил персоналу покидать Израиль из-за коронавируса

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Военнослужащим и обслуживающему персоналу Армии обороны Израиля запрещено покидать страну из-за все более разгорающейся эпидемии смертоносного коронавируса.Соответствующее решение в четверг, 5 марта, принял начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Авив Кохави.Помимо прочего, израильская армия откажется от участия во всех запланированных на ближайшее время совместных маневров со странами-союзниками, проведение которых планировалось за пределами Государства Израиль.Кроме того, военных готовят к возможности крупной вспышки смертоносного коронавируса в стране. Соответствующие распоряжения отданы с целью сохранить здоровье военнослужащих и боеспособность ЦАХАЛ, а также подготовка к сценарию, при котором Армия обороны Израиля может взять на себя контроль над распространением инфекции, если будет принято такое решение.