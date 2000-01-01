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ПА о коронавирусе в Бейтлехеме: без паники | Фото:05.03 18:19   MIGnews.com

ПА о коронавирусе в Бейтлехеме: без паники

Министерство здравоохранения Палестинской автономии призвало население Бейтлехема не поддаваться панике из-за возможного посещения города людьми, зараженными смертоносным китайским коронавирусом.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Палестинской автономии, передает интернет-издание The Jerusalem Post.

Чиновники сообщили, что уже проводят необходимые проверки, о результатах которых будет сообщено, как только завершатся необходимые действия. Палестинских арабов призвали сохранять спокойствие и ждать дальнейших инструкций.

Кроме того, высокопоставленный чиновник Минздрава на условиях анонимности призывал жителей ПА полагаться только на официальные источники информации.

По его словам, гостиница, где обнаружили потенциально зараженных людей, закрыта до получения результатов экспертизы. Если проникновение инфекции подтвердится, всем учебным заведениям в Бейтлехеме рекомендуют закрыться на карантин как минимум на две недели.


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