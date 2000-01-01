05.03 14:07 MIGnews.com

Американка путешествовала по Израилю с коронавирусом

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У американки из Нью-Йорка, с 23 по 27 февраля путешествовавшей по Израилю, диагностировали заражение смертоносным китайским коронавирусом.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, передает интернет-издание The Jerusalem Post.По данным медиков, женщина приезжала в Иерусалим. Чиновники Минздрава попросили всех, кто потенциально мог с ней контактировать, оставаться дома на протяжении 14-дневного карантина. Стоит отметить, что туристка активно посещала места массового скопления людей и пользовалась общественным транспортом.Она вернулась домой рейсом El Al LY27, вылетевшим 28 февраля в 1:05 и приземлившимся в Нью-Йорке в 6:00 того же дня. Кроме того, Минздрав на своем сайте опубликовал список мест, посещенных американкой.