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Слухи: Весь Израиль  - на карантине на 2 недели 05.03 12:03   MIGnews.com

Слухи: Весь Израиль  - на карантине на 2 недели

В социальных сетях стремительно распространяются слухи о том, что все государство Израиль окажется в “полном карантине” на срок две недели. Слухи распространяются в группах whatsapp и якобы исходят от  сотрудницы министерства здравоохранения, имеющей доступ к секретной информации”.

Другой слух - о том, что в Израиле - сотни случаев заболевания коронавирусом, источник которых не определен, и потому невозможно провести эпидемиологическое расследование и установить маршруты передвижения зараженных. в связи с этим распространители слухов рекомендуют израильтянам сидеть по домам и никуда не ходить, чтобы не заразится.

Оба слуха опубликованы министерством здравоохранения.


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