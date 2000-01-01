05.03 12:03 MIGnews.com

Слухи: Весь Израиль - на карантине на 2 недели

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В социальных сетях стремительно распространяются слухи о том, что все государство Израиль окажется в “полном карантине” на срок две недели. Слухи распространяются в группах whatsapp и якобы исходят от сотрудницы министерства здравоохранения, имеющей доступ к секретной информации”.Другой слух - о том, что в Израиле - сотни случаев заболевания коронавирусом, источник которых не определен, и потому невозможно провести эпидемиологическое расследование и установить маршруты передвижения зараженных. в связи с этим распространители слухов рекомендуют израильтянам сидеть по домам и никуда не ходить, чтобы не заразится.Оба слуха опубликованы министерством здравоохранения.