У берегов США изолирован лайнер Grand Princess

У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess.
Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.
Сообщается, что у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался, пишет San Francisco Chronicle.
Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.