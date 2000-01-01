Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











У берегов США изолирован лайнер Grand Princess 06.03 08:13   MIGnews.com

У берегов США изолирован лайнер Grand Princess

У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess.

Grand Princess выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу.

Сообщается, что у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию. Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался, пишет San Francisco Chronicle.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые также были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа. На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:55
Шварценеггер хочет стянуть с российской компании $10 млн
07:52
Шмыгаль высказал свою позицию в вопросе поставок воды в Крым
07:31
Пожар на рынке в Газе: среди погибших оказались дети
07:10
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Идлибу
06:44
Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии
06:20
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
В ремейке "Золушки" фея будет гендерно-нейтральной
04:24
В сериале "Ведьмак" сыграет звезда "Игры престолов"
02:12
МВФ даст денег странам, пострадавшим от коронавируса
01:29
Известную киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
00:32
В Австралии скупают туалетную бумагу из-за коронавируса
23:40
Жители Южной Кореи не смогут попасть в Австралию
23:22
Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд
22:52
В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus