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РФ наращивает военную мощь в Сирии 05.03 22:30   MIGnews.com

РФ наращивает военную мощь в Сирии

Россия в Сирии поспешно наращивает свои военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча сторон должна состояться 5 марта, в четверг, в Москве после того, как в сирийской провинции Идлиб обострилась ситуация. С одной стороны - войска президента Сирии Башара Асада и российская армия, которая его действия поддерживает, а с другой - турецкие войска.

Как передает агентство Reuters, анализируя данные движения судов в районе пролива Босфор, а также данные авиационной статистики, Россия наращивает морские и воздушные поставки в Сирию с 28 февраля. Это означает, что военный контингент РФ начал расти на следующий день после сирийского авиаудара и гибели десятков турецких военных.

За шесть дней Москва направила через Босфор пять своих кораблей, хотя официально было известно только о двух суднах.


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