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Коронавирус: Вифлием посетили зараженные туристы | Фото:05.03 10:58   MIGnews.com

Коронавирус: Бейтлехем посетили зараженные туристы

Четыре зараженных смертоносным коронавирусом туриста посетили город Вифлеем.

Об этом сообщает интернет-издание Ynet со ссылкой на данные, опубликованные в ряде палестинские СМИ.

Таким образом впервые появилась информация о распространении смертоносной инфекции, эпидемия которой все более стремительно расползается по всему миру, на территории Палестинской автономии.

Стоит отметить, что медики отправили на карантин всех сотрудников отеля, где останавливались зараженные туристы. Двухнедельную изоляцию они будут проходить у себя дома.


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