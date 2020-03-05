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ЦАХАЛ снес дома двух палестинских террористов | Фото:05.03 10:37   MIGnews.com

ЦАХАЛ снес дома двух палестинских террористов

Армия обороны Израиля уничтожила дома двух палестинских террористов, признанных виновными в организации прошлогоднего взрыва на Западном берегу, в результате которого погибла 19-летняя израильтянка Рина Шнерб.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Валид Ханатшех и Язан Мугамис в августе 2019 года участвовали в организации террористического акта, в результате которого и погибла Шнерб, а ее отец и брат получили ранения. Боевиков, наряду с другими возможными членами ячейки, уже судят.

Снос домов окончательно получил зеленый свет после отклонения апелляционных жалоб, поданных в БАГАЦ семьями террористов, который также отказал в удовлетворении ходатайства о проведении дополнительного слушания по соответствующему вопросу.



Так, бульдозеры разрушили один дом в городе Бир-Зейт на Западном берегу, а вот дом в городе Рамалла солдатам ЦАХАЛ пришлось демонтировать отбойными молотками.

Ночная операция военных сопровождалась протестами палестинцев, которые жгли шины и бросали в солдат камни и коктейли Молотова, на что силовики вынуждены были ответить применением специальных средств, таких как слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.


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