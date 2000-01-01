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Жители Южной Кореи не смогут попасть в Австралию 05.03 23:40   MIGnews.com

Жители Южной Кореи не смогут попасть в Австралию

С целью предотвращения распространение коронавируса COVID-2019 премьер-министр Австралии предписал не пускать в страну людей, менее двух недель назад побывавших в Республике Корея.

Исключение планируется делать лишь для людей, постоянно проживающих в Австралии - им можно будет вернуться в страну при условии, что после этого на протяжении двух недель они будут находиться на домашнем карантине, пишет MYGC.

На сегодняшний день в Южной Корее зафиксировано 5 776 случаев заражения коронавирусом - больше, чем в любой другой стране кроме Китая. За сутки это число увеличилось на 438. В Австралии сообщается о 52 подтвержденных диагнозах COVID-19.


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