05.03 12:01 MIGnews.com

Казни египетские: Иран атаковали полчища саранчи

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Огромные полчища пустынной саранчи перебрались на территорию южной части Ирана, который и так борется со вспышкой смертоносного коронавируса, вследствие которой погибли уже более 90 человек, в том числе и несколько высокопоставленных чиновников.Местные власти жалуются, что справится с нашествием саранчи можно лишь с помощью пестицидов, передает иранское радио Farda.Рои саранчи фиксируют в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, Бушер, Фарс и Хузестан."Плотность саранчи настолько высока, что после распыления пестицидов на земле образуется целый слой мертвых насекомых толщиной в 10-15 см. Вредителям нельзя позволить дальше размножаться. Последствия этого могут оказаться страшнее, чем побочные эффекты от применения пестицидов", - заявил представитель иранской организации по защите растений Реза Мир.По его словам, биологические методы обработки роя неэффективны из-за его размеров.