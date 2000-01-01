Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Казни египетские: Иран атаковали полчища саранчи | Фото:05.03 12:01   MIGnews.com

Казни египетские: Иран атаковали полчища саранчи

Огромные полчища пустынной саранчи перебрались на территорию южной части Ирана, который и так борется со вспышкой смертоносного коронавируса, вследствие которой погибли уже более 90 человек, в том числе и несколько высокопоставленных чиновников.

Местные власти жалуются, что справится с нашествием саранчи можно лишь с помощью пестицидов, передает иранское радио Farda.

Рои саранчи фиксируют в провинциях Хормозган, Систан и Белуджистан, Бушер, Фарс и Хузестан.

"Плотность саранчи настолько высока, что после распыления пестицидов на земле образуется целый слой мертвых насекомых толщиной в 10-15 см. Вредителям нельзя позволить дальше размножаться. Последствия этого могут оказаться страшнее, чем побочные эффекты от применения пестицидов", - заявил представитель иранской организации по защите растений Реза Мир.

По его словам, биологические методы обработки роя неэффективны из-за его размеров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:59
Либерман поддержит закон дисквалификации Нетаниягу
12:55
Марафон в Ришон ле-Ционе отменен из-за коронавируса
12:37
За Объединенный Список проголосовали в 2 раза больше евреев
12:34
Маккаби могла заразить болельщиков
12:22
В Ухане умер мужчина, "излечившийся" от коронавируса
12:03
Слухи: Весь Израиль  - на карантине на 2 недели
11:40
Мандельблитт: Охане не "шьют дело"
11:19
Маккаби в плей офф Евролиги
10:58
Коронавирус: Бейтлехем посетили зараженные туристы
10:37
ЦАХАЛ снес дома двух палестинских террористов  
10:26
Бени Ганц: кто-то тут рано радовался
10:20
В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убит иранский генерал
10:03
Амит Сегаль: я уничтожил шанс Нетаниягу на коалицию
09:47
Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus