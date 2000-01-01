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Дело 4000: Хефец готов дать показания против Нетаниягу 06.03 06:31   MIGnews.com

Дело 4000: Хефец готов дать показания против Нетаниягу

Экс-пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаниягу Нир Хефец, решился дать показания против Нетаниягу в рамках антикоррупционного разбирательства.

Сообщается, что Хефец передаст правоохранителям материалы, которые связаны с делом 4000 против Нетаниягу, а еще даст показания по другим коррупционным делам.

Известно, что в обмен на показания, Хефец уже получил от следствия гарантию того, что его не будут преследовать по делу Безека, об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Haaretz.

Как известно, экс-пресс-секретарь был арестован две недели назад. Он уже третий бывший сотрудник премьера, который решился дать показания.

Отметим, полиция Израиля нашла доказательства взяточничества Нетаньяху. Сам политик думает, что расследование "закончится ничем".
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