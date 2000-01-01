В Британии отравлен бывший российский военный разведчик
В Великобритании в торговом центре Maltings были отравлены экс-военный разведчик РФ Сергей Скрипаль и его супруга. Отравление произошло в воскресенье, 4 марта, но известно о нем стало только в понедельник вечером. 66-летний Скрипаль находится в критическом состоянии в больнице в Солсбери.
Вещество не было идентифицировано. Район вокруг торгового центра Maltings и нескольких других частей города был оцеплен, поскольку команды в полном защитном снаряжении использовали шланги для обеззараживания улицы, пишет ВВС.
Как известно, Скрипалю было предоставлено убежище в Великобритании после "шпионского обмена" между США и Россией в 2010 году.