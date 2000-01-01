Турция не освободила греческих военных

Турецкий суд не поддержал ходатайство защиты об освобождении двух военных греков, которых обвинили в шпионаже. Заседание проходило в турецком городе Эдирне.
Об этом сообщили в суде после апелляционного заседания журналистам Anadolu Agency. Фемида отклонила ходатайство адвокатов, и пояснила решение тем, что военные не имели права на постоянное пребывание в Турции.
Другой причиной такого решения стала необходимость изучить "цифровые данные", которые были изъяты у задержанных. Как известно, военнослужащих греческой армии задержали в нейтральной зоне на границе турецкой провинции Эдирне. Их обвиняют в шпионаже и незаконном проникновении в закрытую военную зону.
Известно, что лейтенант и старшина армии Греции были задержаны с оружием в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.
После проведения некоторых процедур военных отправили в прокуратуру, а оттуда - в суд. Инициатор ареста – прокуратура.