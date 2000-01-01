Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Турция не освободила греческих военных 06.03 03:26   MIGnews.com

Турция не освободила греческих военных

Турецкий суд не поддержал ходатайство защиты об освобождении двух военных греков, которых обвинили в шпионаже. Заседание проходило в турецком городе Эдирне.

Об этом сообщили в суде после апелляционного заседания журналистам Anadolu Agency. Фемида отклонила ходатайство адвокатов, и пояснила решение тем, что военные не имели права на постоянное пребывание в Турции.

Другой причиной такого решения стала необходимость изучить "цифровые данные", которые были изъяты у задержанных. Как известно, военнослужащих греческой армии задержали в нейтральной зоне на границе турецкой провинции Эдирне. Их обвиняют в шпионаже и незаконном проникновении в закрытую военную зону.

Известно, что лейтенант и старшина армии Греции были задержаны с оружием в районе Пазаркуле и доставлены в расположение командования сил жандармерии Турции в Эдирне.

После проведения некоторых процедур военных отправили в прокуратуру, а оттуда - в суд. Инициатор ареста – прокуратура.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:13
Польский Познань содрогнул мощнейший взрыв: есть жертвы
12:57
В Бельгии начали готовиться к ядерной катастрофе
12:48
"Хефец работает за деньги, ему нельзя верить"
12:17
В Израиле тестируют глазные капли которые заменят очки
11:27
Сара Нетаниягу и Мелания Трамп пообщались наедине  
11:15
СМИ: на Шри-Ланке введут режим ЧП из-за беспорядков в стране
11:09
Суперистребители Су-57 покинули Сирию
10:25
Заявление Трампа и Нетаниягу: Вместе остановим Иран
10:10
У актрисы Френсис Мадорман попытались украсть "Оскар"
10:09
В Голани приказали сбрить бороды
09:48
КНДР примет участие в межкорейском саммите по примирению
09:23
Как вертолет: вертикальная посадка F-35  
09:08
Конец демократии: Переписка судей с прокурорами - рутина
08:25
СМИ: церемония "Оскар" теряет интерес зрителя
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus