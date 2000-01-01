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Восточная Гута: прибыла первая гуманитарка ООН 05.03 12:40   MIGnews.com

Восточная Гута: прибыла первая гуманитарка ООН

В понедельник, 5 марта в Восточную Гуту (Сирия) все-таки прибыла первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций.

По словам представителя ООН, всю дорогу были слышны обстрелы вблизи пункта пересечения границы.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверил, что правительственные власти удалили большую часть медикаментов из автомобилей ООН. Среди них были хирургические комплекты, инсулин, оборудование для диализа и другое, пишет Reuters.

Как известно, конвой вез медикаменты для 70 тысяч человек, а получилось провести только для 27 500.

В Организации Объединенных Наций акцентировали, что Сирия согласилась повторную доставку оставшихся лекарств в течение трех дней доставить.
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