Восточная Гута: прибыла первая гуманитарка ООН

По словам представителя ООН, всю дорогу были слышны обстрелы вблизи пункта пересечения границы.
В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверил, что правительственные власти удалили большую часть медикаментов из автомобилей ООН. Среди них были хирургические комплекты, инсулин, оборудование для диализа и другое, пишет Reuters.
Как известно, конвой вез медикаменты для 70 тысяч человек, а получилось провести только для 27 500.
В Организации Объединенных Наций акцентировали, что Сирия согласилась повторную доставку оставшихся лекарств в течение трех дней доставить.