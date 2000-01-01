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Стало известно, сколько шпионов разоблачили в РФ 05.03 21:22   MIGnews.com

Стало известно, сколько шпионов разоблачили в РФ

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в течение прошлого года в России была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, об этом он сообщил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

Владимир Путин поведал, что в последние годы деятельность иностранных разведчиков активизировалась, более того, они начали использовать "самые современные методы агентурной и технической разведки". После чего, российский гарант призвал членов ФСБ в ответ этим разведчикам-нарушителям активнее использовать новейшие техспецсредства.

Конечно же, Путин отметил работу сотрудников контрразведки РФ, в частности, за сохранение в тайне новейших разработок вооружений, о которых он говорил в ходе послания к Федеральному собранию.
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