05.03 21:22 MIGnews.com

Стало известно, сколько шпионов разоблачили в РФ

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что в течение прошлого года в России была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, об этом он сообщил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Владимир Путин поведал, что в последние годы деятельность иностранных разведчиков активизировалась, более того, они начали использовать "самые современные методы агентурной и технической разведки". После чего, российский гарант призвал членов ФСБ в ответ этим разведчикам-нарушителям активнее использовать новейшие техспецсредства.Конечно же, Путин отметил работу сотрудников контрразведки РФ, в частности, за сохранение в тайне новейших разработок вооружений, о которых он говорил в ходе послания к Федеральному собранию.