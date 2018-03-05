Поляки построят забор на границе с РФ и Украиной

На российско-польской границе совсем скоро появится металлический забор, а возводить ограждение решили для того, чтобы дикие кабаны больше не мигрировали.
В польском Минсельхозе говорят, что планируется строительство забора на протяжении госграницы между Варминско-Мазурским воеводством и Калининградской областью. Поляки думают, что это поможет в борьбе с африканской чумой свиней (АЧС).
Польская сторона думает, что количество кабанов должно быть ограничено, с одной стороны, отстрелом, а с другой – строительством забора на границе с Калининградской обл. Преграда будет сделана из оцинкованной сетки и высота 2 м, пишет Слово и Дело.
Забор должен хотят возвести на границе с Калининградской обл., Беларусью и Украиной. По проекту, строительство и обслуживание забора обойдется казне в более чем 230 млн злотых.