"Конец света": ветер снес крышу аэропорта

Пассажиры стали свидетелями обрушения крыши воздушной гавани международного терминала аэропорта Наньчан-Чайбэй, который находится на юго-востоке Китая, сообщается, что несколько камер успели запечатлеть этот момент.
Инцидент произошел вчера, 4 марта, примерно в 15:30 по местному времени, в админцентре провинции Цзянси. Как установили специалисты причина обрушения - мощные порывы ветра, его скорость достигала 37 м/с, пишет Channelnewsasia.
Пассажиры говорят, что им было очень страшно, это было похоже на конец света.
Внутренняя часть обшивки крыши упала вниз на подъезжающие машины, сообщается, что никто не пострадал, но аэропорт закрыли на несколько часов.