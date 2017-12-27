Смерть Мии: город Кандел всю субботу штормили демонстранты
В декабре 2017 года афганский беженец убил свою экс-девушку, которая была немкой по национальности. Улицы городка Кандел были охвачены ожесточенными демонстрациями по причине разных идеологий относительно миграции в Германии.
"Убийца детей" скандировала группа правых демонстрантов в адрес художника Армина, который оставил знак тысячам демонстрантов: "Отвалите".
Соседка Амина говорит, что "демонстранты используют местную трагедию для своих целей, а мы просто хотим жить мирно вместе".
Трагедия, о которой говорит соседка художника - это смерть 15-летней Миа В., которая случилась перед местной аптекой из-за ее экс-бойфренда, афганского беженца, 27.12.2017. После ее гибели выяснилось, что она и ее родители часто обращались в полицию, где заявляли об агрессивном поведении парня.
Эта история живет своей жизнью, держа в тревоге всю страну, ведь немцы все хуже и хуже относятся к миграции, пишет Deutsche Welle.
За субботу в городе прошло 4 демонстрации: от крайней левой "Антифа" (антифашистская) и молодежного крыла партии "Зеленый", до неонацистских НПД и крайне правых Reichsbürger .
"Мы защищаем себя и своих детей от мигрантов, политики нас подвели, я не чувствую себя в безопасности, позволяя моей 16-летней дочери выйти на улицу ночью ", - заявил член партии AfD, которая прошла весь путь от Гейдельберга.
Член городской группы "Wir Sind Kandel" говорит, что: "Мы не хотим иметь к этому никакого отношения. Какой скандал, заставляющий родителей этой девушки видеть ее смерть, используется таким образом".
Играя народную музыку и неся радужные знамена, группа контр-демонстрантов прибыла, чтобы "показать, что у некоторых расистов есть сопротивление. Германия должна быть более осторожна с ползущим фашизмом".
Крайне левые покрыли лица и скандировали: "Нацисты! Вместе против расизма!".
Странно, но демонстрации якобы несли имя Мии В., но о ней почти не вспоминали, а говорили о своих соображениях.