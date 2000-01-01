05.03 14:24 MIGnews.com

Директор Битуах Леуми похитил и изнасиловал работницу

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Прокуратура северного округа предъявила обвинительное заключение директору управления Института национального Страхования (Битуах Леуми) одного из городов на севере страны.Директор предложил одной из своих подчиненных “поработать дополнительные часы в циммере”.В циммере работница подверглась сексуальным атакам, изнасилованию и стала жертвой непристойного акта.Директору предъявлены обвинения в изнасиловании, похищении, незаконном лишении свободы и сексуальных домогательствах. Он наотрез отвергает обвинения.