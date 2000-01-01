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Директор Битуах Леуми похитил и изнасиловал работницу 05.03 14:24   MIGnews.com

Директор Битуах Леуми похитил и изнасиловал работницу

Прокуратура северного округа предъявила обвинительное заключение директору управления Института национального Страхования (Битуах Леуми) одного из городов на севере страны.

Директор предложил одной из своих подчиненных “поработать дополнительные часы в циммере”.

В циммере работница подверглась сексуальным атакам, изнасилованию и стала жертвой непристойного акта.

Директору предъявлены обвинения в изнасиловании, похищении, незаконном лишении свободы и сексуальных домогательствах. Он наотрез отвергает обвинения.
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