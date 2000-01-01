"Верхушка" Ватикана засветилась в сексуальном скандале
У бывшего министра финансов Ватикана, кардинала Джорджа Пелла есть все шансы войти в историю как самый высокопоставленный представитель Католической церкви и Ватикана, которого могут посадить за преступление сексуального характера.
В понедельник на заседании мирового суда австралийского Мельбурна будет рассматриваться вопрос о его виновности: чтобы допросить 76-летнего кардинала, нужна весомая доказательная база с убедительными тезисами и аргументами.
Подробности обвинения пока что остаются неизвестными, но известно только то, что жертвами насилия являются жители штата Виктория.
До недавнего времени Джордж Пелл был финансовым министром Ватикана, который тесно сотрудничал с Папой Римским Франциском I (Francis I).