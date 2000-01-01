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`Верхушка` Ватикана засветилась в сексуальном скандале | Фото:05.03 13:07   MIGnews.com

"Верхушка" Ватикана засветилась в сексуальном скандале

У бывшего министра финансов Ватикана, кардинала Джорджа Пелла есть все шансы войти в историю как самый высокопоставленный представитель Католической церкви и Ватикана, которого могут посадить за преступление сексуального характера.

В понедельник на заседании мирового суда австралийского Мельбурна будет рассматриваться вопрос о его виновности: чтобы допросить 76-летнего кардинала, нужна весомая доказательная база с убедительными тезисами и аргументами.

Подробности обвинения пока что остаются неизвестными, но известно только то, что жертвами насилия являются жители штата Виктория.

До недавнего времени Джордж Пелл был финансовым министром Ватикана, который тесно сотрудничал с Папой Римским Франциском I (Francis I).
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