06.03 00:18 MIGnews.com

В Голландии футбольный матч закончился дракой с футболистами

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В Нидерландах обозленные фанаты проигрышем своей команды, ворвались на футбольное поле и напали футболистов. Случай произошел после матча второго дивизиона чемпионата страны по футболу между "Гоу Эхед Иглс" и "де Графсхап. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале RTV Oost.На видео видно как несколько футбольных хулиганов, поддерживающих "Гоу Эхедс Иглс" выбежали на поле и напали на игроков противоположной команды.Команда уже принесла свои извинения за случившееся и подчеркнула, что все виновные будут наказаны.4 марта "Гоу Эхедс Иглс" принимали в гостях футболистов "Де Графсхапа". Матч закончился со счетом 4:0 не в пользу хозяев, что позволило оппоненту подняться в турнирной таблице.