Боевики готовы отпустить мирных жителей Восточной Гуты
Боевики в Восточной Гуте отпустят мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон, ссылаясь на сирийских военных.
По данным РИА Новости, гуманитарный конвой "Красного полумесяца" планирует выехать в пригород Дамаска уже сегодня. Конвой насчитывает 45 грузовиков с продуктами первой необходимости и один мобильный госпиталь. Машины уже выстроились у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине – к ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты.
"Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны", - пишет информационное агентство.