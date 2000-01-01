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05.03 11:11   MIGnews.com

Боевики готовы отпустить мирных жителей Восточной Гуты

Боевики в Восточной Гуте отпустят мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь. Об этом сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон, ссылаясь на сирийских военных.

По данным РИА Новости, гуманитарный конвой "Красного полумесяца" планирует выехать в пригород Дамаска уже сегодня. Конвой насчитывает 45 грузовиков с продуктами первой необходимости и один мобильный госпиталь. Машины уже выстроились у пункта пропуска в Мухайям Аль-Вафедине – к ведет гуманитарный коридор из Восточной Гуты.

"Передача груза состоится при поддержке центра по примирению, который отвечает за безопасный проезд колонны", - пишет информационное агентство.

Ранее сообщалось, что Москва одобрила гуманитарную паузу в Сирии и преступила к организации коридоров, по которым смогли бы выходить мирные жители пригорода Дамаска.
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