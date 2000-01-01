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YouTube 05.03 09:33   MIGnews.com

"Недостойные за Трампа": побоище в Беркли

Марши сторонников и противников президента США Дональда Трампа прошли по всей стране в субботу, 4 марта, однако не обошлось и без столкновений между сторонами.

Демонстрации в поддержку Трампа были организованы активистами в социальных сетях под лозунгом "Недостойные за Трампа".

Как сообщает CBS, столкновения произошли в городе Беркли, штат Калифорния. Демонстранты, поддерживающие политику Трампа, вступили в потасовку с его противниками. Люди пришли на акцию в очках, мотоциклетных шлемах и противогазах.

Демонстранты толкали друг друга и били друг друга различными предметами: битами, железными трубами и прочее. В результате столкновений 3 человека пострадали, 5 участников были арестованы.



В городе Сент-Пол, штат Миннесота, сотрудники полиции задержали 6 человек после того, как они подожгли пиротехнические изделия прямо в толпе людей. Около 400 сторонников Трампа пришли на акцию в городе, в сравнении с 50 протестующими против президента.

Та незначительная драка между демонстрантами была быстро пересечена правоохранительными органами.

Акции прошли примерно в 50 городах, включая Нью-Йорк, Нэшвилл, Бостон, Денвер и Майами.
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