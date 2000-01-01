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На Филиппинах нашли тело казненного туриста из Германии | Фото: Thinkstock05.03 08:34   MIGnews.com

На Филиппинах нашли тело казненного туриста из Германии

Филиппинские военнослужащие обнаружили останки пожилого туриста из Германии, которому отрубили голову боевики группировки "Абу-Саяф". Об этом сообщил военный чиновник поздно вечером в субботу, 4 марта.

Останки тела 70-летнего Юргена Кантнера будут находиться в морге больницы островной филиппинской провинции Сулу. После оформления соответствующих бумаг его отправят на родину для захоронения.

Туриста и его жену взяли в заложники в ноябре прошлого года. Они были похищены из собственной яхты у берегов Малайзии.

Террористы требовали выкуп за освобождение семейной пары в размере 30 млн. филиппинских песо (600 тысяч долларов). Кантнера казнили после того, как боевики не получили требуемую сумму.
Тело его жены Сабрины было найдено на яхте. Судя по всему, она была убита при попытке оказать сопротивление.

Президент Филиппин Родриго Дутерте принес свои извинения Германии за провальную попытку спасения Юргена Кантнера. При этом отметил, что требуемые выкупы не должны быть оплачены.

Филиппинские военные пообещали привлечь к ответственности убийц гражданина Германии и продолжить операцию, что освободить других заложников группировки "Абу-Саяф".
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