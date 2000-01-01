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05.03 21:59   MIGnews.com

Экс-главу "израильского ФБР" судят за дружбу с равом Пинто

Бывшему главе полицейского спецподразделения по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти "Лахав 433" Менаше Арвиву предъявили обвинения в получении взяткок на тысячи долларов от опального раввина Йешияху Пинто.

Обвинительное заключение было подано в мировой суд Ришон-ле-Циона 5 марта – генерала в отставке Арвива обвиняют в мошенничестве, невыполнении своих служебных обязанностей и обмане общественного доверия.

Ему вменяют, что он поддерживал с раввином-взяточником дружбу в период между 2010 и 2013 годами, когда генерал работал представителем израильской полиции в США. Якобы мало того, что тот помог устроить почти всех членов семьи Арвива (жену, сына и невестку) на работу в США, а невестке к тому же еще и оформил рабочую визу, приближенные раввина в Нью-Йорке платили сыну генерала в Нью-Йорке "стипендию".

В то же время он скрывал от руководства полиции свою дружбу с раввином, на которого уже тогда велось дело, и более того Арвив сам участвовал в расследовании, не отстраняясь, в чем очевидно прослеживается конфликт интересов.
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