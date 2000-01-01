05.03 21:27 MIGnews.com

В Мосуле схвачен двоюродный брат Абу Бакра аль-Багдади

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В ходе операции западных кварталов иракского города Мосул был схвачен и арестован кузен главаря террористической группировки ISIS Абу Бакра аль-Багдади, сообщили 5 марта на телеканале Al Sumaria.В районе Эль-Джусак отряды федеральной полиции Ирака захватили двоюродного брата аль-Багдади по отцовской линии. Имя предполагаемого родственника "террориста номер один" не раскрывается.Согласно информации Al Sumaria, личность и точное местоположение боевика были вычислены благодаря данным иракской разведки.Эль-Джусак отбили у "Исламского государства" одним из первых при наступлении на Западный Мосул.Напомним, что Мосул остается главным форпостом ISIS в Ираке. По данным ООН, в западной его части, которая контролируется боевиками, проживают свыше 700 тысяч человек. С 17 октября прошлого года, когда началась операции по освобождению города, свои дома были вынуждены покинуть почти 200 тысяч жителей.