Российских моряков освободили из нигерийского плена
Нигерийские пираты освободили всех восьмерых моряков с захваченного в начале февраля грузового судна благодаря усилиям российских дипломатов и владельца корабля. На свободе оказались семь россиян, а также один украинец, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
В настоящее время, по его данным, освобожденные моряки, находятся во Франкфурте (Германия).
"Сегодня счастливый день. Моряки, которых захватили в Нигерии, освобождены, благодаря грамотным действиям руководства немецкой компании и российского консульства, которые не делали различий гражданам России и Украины", - сказал Буцай.
"Все подробности будут на следующей неделе. Завтра, надеюсь, моряки будут дома", - добавил он.
Севастопольский омбудсмен сообщил, что все действия по освобождению были быстрыми.
"Очень быстрое освобождение. Моряки все живы и здоровы. Они были в джунглях, там свои опасности. Что такое джунгли? Ядовитые змеи, москиты, что угодно", - сказал Буцай.
8 февраля посольство РФ в Нигерии сообщило о похищении пиратами семи российских моряков и одного украинского с судна BBC Caribbean, которое шло из Камеруна в Гану.
Нападение произошло в нигерийских территориальных водах в Гвинейском заливе. Вооруженные пираты взяли сухогруз на абордаж, а экипаж в плен. Освобождению моряков предшествовали напряженные переговоры.