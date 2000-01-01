05.03 12:24 MIGnews.com

Автомобильный теракт в Берлине: Анис Амри сидел на кокаине

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По сообщениям в германской прессе, террорист Анис Амри, атаковавший на угнанном трейлере рождественский рынок в Берлине в декабре прошлого года постоянно употреблял кокаин и гашиш.Об этом стало известно после вскрытия тела террориста, застреленного итальянской полицией через несколько дней после теракта в Милане. Судмедэксперты. однако, не смогли определить, находился ли Амри под воздействием наркотиков на момент атаки.За несколько месяцев до атаки германская полиция начала следить за Амри, подозревая его в том, что он занимается торговлей наркотиками. Полицейские, однако, не увидели связей Амри с исламским экстремизмом.